В Україні 9 водіїв обмежили у праві керування авто через військовий облік

В Україні вже 9 водіїв обмежили у правах кермування авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатамедіа.

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Майже всі рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області. З початку поточного року розглядалось щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку.

У січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК і обмежив водія у праві кермувати транспортним засобом. Згодом таких рішень стало більше.

Наразі ці 9 водіїв не можуть сідати за кермо, допоки вони не виконають вимоги ТЦК або до того моменту, коли ця вимога не буде відкликана. При цьому зазначається, що всі судові рішення повністю знеособлені.

Тобто, в них не вказані сторони процесу – це унеможливлює перевірку на наявність більш детальної інформації.

Нагадаємо

У травні 2025 року українці придбали майже 1600, ввезених з Китаю легкових авто, але більшість з загальної сукупності - електромобілі.

Також УНН повідомляв, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, лише 7% визнані повністю непридатними до служби.