В Украине 9 водителей ограничили в праве управления авто из-за военного учета

В Украине уже 9 водителей ограничили в правах управления авто из-за нарушения правил воинского учета в 2025 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатамедиа.

Детали

Почти все решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области. С начала текущего года рассматривалось не менее 59 судебных дел об ограничении права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета.

В январе 2025 года суд впервые удовлетворил иск ТЦК и ограничил водителя в праве управлять транспортным средством. Впоследствии таких решений стало больше.

Сейчас эти 9 водителей не могут садиться за руль, пока они не выполнят требования ТЦК или до того момента, когда это требование не будет отозвано. При этом отмечается, что все судебные решения полностью обезличены.

То есть, в них не указаны стороны процесса – это делает невозможным проверку на наличие более подробной информации.

Напомним

В мае 2025 года украинцы приобрели почти 1600 ввезенных из Китая легковых авто, но большинство из общей совокупности - электромобили.

Также УНН сообщал, что из тех, кто прошел повторную ВВК, лишь 7% признаны полностью непригодными к службе.