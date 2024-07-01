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В ЦПД при РНБО прокоментували нібито прибуття білоруських спецпризначенців на КПП біля кордону із Україною

Київ • УНН

 • 25110 перегляди

росія проводить через білорусь спеціальну інформаційну операцію, спрямовану на відволікання українських сил і уваги Заходу, поширюючи повідомлення про нібито напруженість і розгортання білоруського спецназу поблизу українського кордону.

В ЦПД при РНБО прокоментували нібито прибуття білоруських спецпризначенців на КПП біля кордону із Україною

Заяви представників режиму диктатора олександра лукашенка щодо напруженості на кордоні з Україною , зокрема повідомлення про нібито прибуття білоруських спецпризначенців на КПВВ "Виступовичі" біля кордону із Україною  - це спеціальна інформаційна операція росії, яку виконує білорусь. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН

Деталі 

Коваленко вказав, що 30 червня відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ білорусі риженкова та рф лаврова. Під час неї обговорювалися "поточні питання двостороннього співробітництва, союзної інтеграції, актуальні міжнародні проблеми та взаємодія з міжнародними організаціями". 

Також одразу, як зауважив Коваленко, відновилися наративи білоруських посадовців про напруженість на кордоні з Україною.

За його словами, зараз поширюються повідомлення про нібито прибуття білоруських спецпризначенців на КПВВ "Виступовичі" на білорусько-українському кордоні. Начальник білоруського Генштабу акцентував увагу на нібито "нарощуванні угруповання ЗСУ та прольотах БпЛА", а також підкреслив наявність у мінська тактичної ядерної зброї "для захисту незалежності країни".

Наразі заяви представників режиму лукашенка щодо напруженості на кордоні з Україною тривають вже протягом тижня та мають тенденцію до підсилення.

"Це спеціальна інформаційна операція росії, яку виконує білорусь, і вона є своєрідною платою мінська за вступ білорусі до ШОС, а також має на меті відтягування додаткових сил України, зміщення уваги Заходу", - зауважив Коваленко.

Нагадаємо

Начальник зенітно-ракетних військ білорусі андрій северинчик заявив, що білорусь додатково нарощує сили та засоби розвідки на кордоні з Україною нібито через посилення активності українських БПЛА.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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