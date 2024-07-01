Заявления представителей режима диктатора александра лукашенко о напряженности на границе с Украиной, в частности сообщения о якобы прибытии белорусских спецназовцев на КПВВ "Выступовичи" у границы с Украиной - это специальная информационная операция россии, которую выполняет беларусь. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Коваленко указал, что 30 июня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел беларуси рыженкова и рф Ллаврова. Во время него обсуждались "текущие вопросы двустороннего сотрудничества, союзной интеграции, актуальные международные проблемы и взаимодействие с международными организациями".

Также сразу, как отметил Коваленко, возобновились нарративы белорусских чиновников о напряженности на границе с Украиной.

По его словам, сейчас распространяются сообщения о якобы прибытии белорусских спецназовцев на КПВВ "Выступовичи" на белорусско-украинской границе. Начальник белорусского Генштаба акцентировал внимание на якобы "наращивании группировки ВСУ и пролетах БпЛА", а также подчеркнул наличие у минска тактического ядерного оружия "для защиты независимости страны".

Сейчас заявления представителей режима лукашенко о напряженности на границе с Украиной продолжаются уже в течение недели и имеют тенденцию к усилению.

"Это специальная информационная операция россии, которую выполняет беларусь, и она является своеобразной платой минска за вступление беларуси в ШОС, а также имеет целью оттягивание дополнительных сил Украины, смещение внимания Запада", - отметил Коваленко.

Напомним

Начальник зенитно-ракетных войск беларуси андрей северинчик заявил, что беларусь дополнительно наращивает силы и средства разведки на границе с Украиной якобы из-за усиления активности украинских БПЛА.