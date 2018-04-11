У травні українці через свята отримають додаткові вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні у травні 2018 року українці отримають додаткові вихідних дні. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів України.
Так, крім 1 травня, вихідним буде ще й 9 травня (День перемоги), і крім того, відпочинок українці отримають з 26 по 28 травня, коли християни будуть святкувати Святу Трійцю.
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Як повідомляв УНН, на контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею виникли черги з автомобілів, які виїзжають з України.