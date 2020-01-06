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В США вважають, що ракетні війська Ірану знаходяться в підвищеній боєготовності - Reuters

В США вважають, що ракетні війська Ірану знаходяться в підвищеній боєготовності - Reuters

Київ • УНН

 • 25756 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. США заявили про підвищену бойову готовність ракетних військ Ірану. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американського чиновника, передає УНН.

“Вони явно знаходяться в стані підвищеної бойової готовності. Але для захисту або для нападу? Це поки складно визначити”, — сказав чиновник, який не захотів називати своє ім’я.

Він також додав, що США уважно стежать за ситуацією.

Раніше військовий радник духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Хосейн Деган в інтерв’ю телекомпанії CNN вказав, що Тегеран готує удар по американським військовим об’єктам у відповідь на вбивство командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) генерала Касема Сулеймані.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об’єкти після вбивства іранського генерала.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала “терористичним актом”. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США “серйозною помстою” за вбивство Сулеймані.

Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення американських військ з країни.

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