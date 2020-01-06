В США считают, что ракетные войска Ирана находятся в повышенной боеготовности - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. США заявили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.
“Они явно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Но для защиты или для нападения? Это пока сложно определить”, — сказал чиновник, который не захотел называть свое имя.
Он также добавил, что США внимательно следят за ситуацией.
Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в интервью телекомпании CNN указал, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.
Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.
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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.
Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.