в рф заявили про атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію у Волгоградській області

У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали губернатора Волгоградської області рф Андрія Бочарова та Адміністрації Волгоградської області.

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В суботу 08 лютого, о 06:16 (за Київським часом) адміністрація Волгоградської області з посиланням на місцеву владу повідомила у своєму Telegram-каналі про атаку безпілотників на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі.

Сьогодні вночі, 8 лютого, черговими засобами ППО Міністерства оборони рф на території Волгоградської області було відбито атаку БПЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі - йдеться у дописі.

За словами губернатора Волгоградської області рф Андрія Бочарова, пожежі внаслідок падіння уламків не виникло. Пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих немає.

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