в рф заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области

В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Волгоградской области рф Андрея Бочарова и Администрации Волгоградской области.

Детали

В субботу 08 февраля, в 06:16 (по Киевскому времени) администрация Волгоградской области со ссылкой на местные власти сообщила в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе