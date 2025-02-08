в рф заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области
Киев • УНН
В ночь на 8 февраля БПЛА совершили атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. По данным местных властей, атака была отбита, повреждений и пострадавших нет.
В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Волгоградской области рф Андрея Бочарова и Администрации Волгоградской области.
Детали
В субботу 08 февраля, в 06:16 (по Киевскому времени) администрация Волгоградской области со ссылкой на местные власти сообщила в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.
Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе
По словам губернатора Волгоградской области рф Андрея Бочарова, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет.
Напомним
В Ростове-на-Дону повреждено 14 многоэтажек в результате атаки украинских БПЛА. российские военные заявили об уничтожении 36 беспилотников над территорией рф.
"Логистический объект российской армии": в СНБО рассказали об атакованной нефтебазе в рф05.02.25, 08:30 • 27427 просмотров