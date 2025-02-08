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в рф заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области

в рф заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области

Киев  •  УНН

 • 1085 просмотра

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В ночь на 8 февраля БПЛА совершили атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. По данным местных властей, атака была отбита, повреждений и пострадавших нет.

В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Волгоградской области рф Андрея Бочарова и Администрации Волгоградской области.

Детали

В субботу 08 февраля, в 06:16 (по Киевскому времени) администрация Волгоградской области со ссылкой на местные власти сообщила в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе

- говорится в заметке.

По словам губернатора Волгоградской области рф Андрея Бочарова, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет.

Напомним

В Ростове-на-Дону повреждено 14 многоэтажек в результате атаки украинских БПЛА. российские военные заявили об уничтожении 36 беспилотников над территорией рф.

"Логистический объект российской армии": в СНБО рассказали об атакованной нефтебазе в рф05.02.25, 08:30 • 27427 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины

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