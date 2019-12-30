В результаті обміну звільнені четверо українських спецпризначенців – Командування ССО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У результаті обміну на Донбасі 29 грудня звільнено четверо українських спецпризначенців. Про це йдеться на Facebook сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає УНН.
“29 грудня 2019 року, в рамках виконання домовленостей з обміну військовополонених, нарешті повернулись з російського полону четверо Воїнів спеціального призначення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан військовослужбовців задовільний, “але попереду ще триває медичне та психологічне обстеження”.
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У Командуванні ССО привітали українців, а також їх рідних та близьких з поверненням.
Нагадаємо, 29 грудня завершилось звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. До України повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше у Президента опублікували дані щодо всіх українців, які повернулись на підконтрольні Україні території.
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