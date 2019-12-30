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В результате обмена освобождены четверо украинских спецназовцев - Командование ССО

В результате обмена освобождены четверо украинских спецназовцев - Командование ССО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате обмена на Донбассе 29 декабря освобождены четверо украинских спецназовцев. Об этом говорится на Facebook странице Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает УНН.

“29 декабря 2019 года, в рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленных, наконец вернулись из российского плена четверо Воинов специального назначения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние военнослужащих удовлетворительное, “но впереди еще продолжается медицинское и психологическое обследование”.

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В командовании ССО поздравили украинцев, а также их родных и близких с возвращением.

Напомним, 29 декабря завершилось освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. В Украину вернулись 76 удерживаемых лиц. Позже у Президента опубликовали данные по всем украинцам, которые вернулись на подконтрольные Украине территории.

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