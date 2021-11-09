В Раді ініціюють фінмоніторинг активів оголошеного в Інтерпол втікача Тарпана та його ексдружини

Причини фінансового моніторингу

Громадська організація “Рада громадської безпеки” інформувала нардепа “про здійснення Русланом Тарпаном та Оксаною Шишовською фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму”.

У зверненні зазначається, що в ході кримінальних проваджень стало відомо про організацію Тарпаном і його поплічниками схем з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, за допомогою міжнародних фінансових інструментів для придбання активів — компаній, рухомого і нерухомого майна.

Мова, серед іншого, й про факт ймовірного виведення Русланом Тарпаном за 2015-2018 рр. значної суми коштів на територію Російської Федерації.

У запиті згадується й перелік сумнівних банківських транзакцій за рахунками Руслана Тарпана та Оксани Шишовської у Князівстві Монако. У провадженні з цього приводу Князівства Монако скерувало до України вимогу про міжнародно-правову допомогу.

Також в депутатському зверненні йдеться і про діяльність Тарпана на території України. Не дивлячись на те, що він 4й рік переховується від правосуддя, його активи й досі не заарештовані, а компанії Тарпана та його ексдружини Оксани Шишовської продовжують свою роботу та беруть участь у тендерних закупівлях.

На основі викладеної інформації, нардеп вимагає повної перевірки фінансової діяльності компаній, які пов’язані з Русланом Тарпаном та його ексдружиною Оксаною Шишовською та будь-яких фінансових дій цих двох осіб.

У чому підозрюється Тарпан

Одеському бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану інкримінують заволодіння протягом 2008-2012 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, їх наступну легалізацію, вчинену у складі організованої групи у змові із службовими особами Одеської обласної державної адміністрації, державних і приватних підприємств, а також іншими невстановленими особами, шляхом завищення вартості будівництва системи відводу стічних вод “Глибоководний випуск” в Одесі. На проект з держкоштів було виділено 600 млн грн, проте “випуск” так і не було запущено.

Інтерпол

Наразі у Тарпана вже “Синя мітка” в Інтерполі, однак НАБУ хоче присвоїти йому "Червону мітку"(передбачає затримання підозрюваної особи, — ред.) розшуку.

Дружина

Ексдружина Тарпана Оксана Шишовська, на відміну від чоловіка, статусу підозрюваної НАБУ поки ще не має. А тому безперешкодно продовжує керувати низкою сімейних фірм.

На думку юристів їх розлучення могло бути фіктивним і сталося через, власне, оголошення Тарпана у всеукраїнський розшук ще у 2017 році.