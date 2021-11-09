В Раде инициируют финмониторинг активов объявленного в Интерпол беглеца Тарпана и его экс-жены

Причины финансового мониторинга

Общественная организация “Совет общественной безопасности” информировала нардепа “об осуществлении Русланом Тарпаном и Оксаной Шишовской финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма”.

В обращении отмечается, что в ходе уголовных производств стало известно об организации Тарпаном и его приспешниками схем по легализации средств, полученных преступным путем, в частности, с помощью международных финансовых инструментов для приобретения активов — компаний, движимого и недвижимого имущества.

Речь, среди прочего, и о факте вероятного вывода Русланом Тарпаном за 2015-2018 гг. значительной суммы средств на территорию Российской Федерации.

В запросе упоминается и перечень сомнительных банковских транзакций по счетам Руслана Тарпана и Оксаны Шишовской в Княжестве Монако. В производстве по этому поводу Княжество Монако направило в Украину требование о международно-правовой помощи.

Также в депутатском обращении говорится и о деятельности Тарпана на территории Украины. Не смотря на то, что он 4й год скрывается от правосудия, его активы до сих пор не арестованы, а компании Тарпана и его экс-жены Оксаны Шишовской продолжают свою работу и участвуют в тендерных закупках.

На основе изложенной информации, нардеп требует полной проверки финансовой деятельности компаний, которые связаны с Русланом Тарпаном и его экс-женой Оксаной Шишовской и любых финансовых действий этих двух человек.

В чем подозревается Тарпан

Одесскому бизнесмену-беглецу Руслану Тарпану инкриминируют завладение течение 2008-2012 годов бюджетными средствами в особо крупных размерах, их последующую легализацию, совершенную в составе организованной группы в сговоре с должностными лицами Одесской областной государственной администрации, государственных и частных предприятий, а также другими неустановленными лицами, путем завышения стоимости строительства системы отвода сточных вод “Глубоководный выпуск” в Одессе. На проект из госсредств было выделено 600 млн грн, однако “выпуск” так и не был запущен.

Интерпол

Пока у Тарпана уже “Синяя метка” в Интерполе, однако НАБУ хочет присвоить ему “Красную метку” (предусматривает задержание подозреваемого лица, — ред.) розыска.

Жена

Экс-жена Тарпана Оксана Шишовская, в отличие от мужа, статуса подозреваемого НАБУ на данный момент не имеет. А потому беспрепятственно продолжает руководить рядом семейных фирм.

По мнению юристов их развод мог быть фиктивным и произойти из-за, собственно, объявления Тарпана во всеукраинский розыск еще в 2017 году.