В ОП виступають за обговорення питання "Північного потоку-2" на нормандському форматі

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Питання ризиків від діяльності газопроводу “Північний потік-2”, продовження транзиту газу мають бути винесенні на переговори у нормандському форматі, адже впливають на безпеку України. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі “Ялтинська європейська стратегія”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“До нормандського формату було б логічно додати розгляд і цих питань. Тому що, я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником в тому числі масштабної агресії РФ проти України”, — сказав Єрмак.

Деталі

Єрмак закликав міжнародних колег підтримати Україну у прагненні долучити питання “Північного потоку-2” до розгляду у нормандському форматі.

Доповнення

“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден особисто гарантує введення санкцій США проти “Північного Потоку-2” у разі порушень, які можуть нести небезпеки для України.

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