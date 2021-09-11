В ОП выступают за обсуждение вопроса "Северного потока-2" на нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вопрос рисков от деятельности газопровода “Северный поток-2”, продолжение транзита газа должны быть вынесении на переговоры в нормандском формате, ведь влияют на безопасность Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.
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“К нормандскому формату было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем в том числе масштабной агрессии РФ против Украины”, — сказал Ермак.
Детали
Ермак призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении привлечь вопрос “Северного потока-2” к рассмотрению в нормандском формате.
Дополнение
“Газпром” сообщил, что строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября.
Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.
Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
Сначала предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в которой предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций США против “Северного Потока-2” в случае нарушений, которые могут нести опасность для Украины.