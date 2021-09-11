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В ОП выступают за обсуждение вопроса "Северного потока-2" на нормандском формате

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вопрос рисков от деятельности газопровода “Северный поток-2”, продолжение транзита газа должны быть вынесении на переговоры в нормандском формате, ведь влияют на безопасность Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“К нормандскому формату было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем в том числе масштабной агрессии РФ против Украины”, — сказал Ермак.

Детали

Ермак призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении привлечь вопрос “Северного потока-2” к рассмотрению в нормандском формате.

Дополнение

“Газпром” сообщил, что строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября.

Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Сначала предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в которой предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций США против “Северного Потока-2” в случае нарушений, которые могут нести опасность для Украины.

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