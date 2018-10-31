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В ООС заявили, що версія про збиття безпілотника ОБСЄ військовими РФ підтверджується

В ООС заявили, що версія про збиття безпілотника ОБСЄ військовими РФ підтверджується

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Версія щодо ураження безпілотника ОБСЄ на Донбасі 28 жовтня засобами ППО збройних формувань РФ знаходить своє підтвердження. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“26.10.2018 о 22.03 БПЛА СММ ОБСЄ було запущено з майданчика у Степанівці на підконтрольній уряду України території. О 1.48 даний БПЛА виявив ЗРК 9К33 "Оса" збройних формувань РФ східніше окупованого Нижньокринського. О 1.53 команда СММ втратила зв’язок з БПЛА”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у прес-центрі штабу, до втрати зв’язку БПЛА здійснював стабільний політ на висоті близько 2100 м. Погодні умови були добрими, небо — безхмарним. Усі зафіксовані параметри польоту були нормальними, камера БПЛА функціонувала.

За даними попередньої технічної оцінки, найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив БПЛА з курсу, обірвав живлення системи протидії глушінню та навісного обладнання і, зрештою, спричинив його падіння. Під час падіння та до моменту втрати зв’язку, додаткові системи БПЛА сигналізували про несправність.

Упродовж 27 та 28 жовтня спеціальна моніторингова місія проводила пошуки у районі інциденту за допомогою міні-БПЛА. У результаті було зафіксовано численні сліди від коліс у полі в районі ймовірного падіння втраченого БПЛА. Але жодних уламків виявити не вдалося.

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Восьмеро опитаних у Нижньокринському громадян засвідчили, що чули вибух приблизно у час, коли трапився інцидент з безпілотником.

“Таким чином, версія щодо ураження БПЛА засобами ППО збройних формувань РФ, вочевидь, знаходить своє підтвердження”, — зазначили у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, ОБСЄ втратила на території Донецької області свій безпілотний літальний апарат.

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