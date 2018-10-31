В ООС заявили, что версия о сбивании беспилотника ОБСЕ военными РФ подтверждается
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Версия о поражении беспилотника ОБСЕ на Донбассе 28 октября средствами ПВО вооруженных формирований РФ находит свое подтверждение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"26.10.2018 в 22.03 БПЛА СММ ОБСЕ была запущена с площадки в Степановке на подконтрольной правительству Украины территории. В 1.48 этот БПЛА обнаружил ЗРК 9К33 "Оса" вооруженных формирований РФ восточнее оккупированного Нижнекрынского. В 1.53 команда СММ потеряла связь с БПЛА", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-центре штаба, к потере связи БПЛА осуществлял стабильный полет на высоте около 2100 м. Погодные условия были хорошими, небо - безоблачным. Все зафиксированные параметры полета были нормальными, камера БПЛА функционировала.
По данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил БПЛА по курсу, оборвал питание системы противодействия глушения и навесного оборудования и, в конце концов, вызвал его падение. При падении и до момента потери связи, дополнительные системы БПЛА сигнализировали о неисправности.
В течение 27 и 28 октября специальная мониторинговая миссия проводила поиски в районе инцидента с помощью мини-БПЛА. В результате были зафиксированы многочисленные следы от колес в поле в районе предполагаемого падения утраченого БПЛА. Но никаких обломков обнаружить не удалось.
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Восемь опрошенных в Нижнекрынском граждан показали, что слышали взрыв примерно в то время, когда произошел инцидент с беспилотником.
"Таким образом, версия о поражении БПЛА средствами ПВО вооруженных формирований РФ, очевидно, находит свое подтверждение", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, ОБСЕ потеряла на территории Донецкой области свой беспилотный летательный аппарат.