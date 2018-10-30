В ООС заявили, що не очікують широкомасштабного наступу бойовиків до кінця року

"Не можна стовідсотково щось прогнозувати, але за нашими прогнозами, цього року ми не очікуємо будь-яких широкомасштабних наступальних дій з боку ворога", - зазначив командувач ООС.



За його словами, моніторинг ЗСУ не відмічає наступальні угруповання чи підрозділи для локальних наступальних дій супротивника. Тож і зима на Донбасі, очевидно, буде відносно спокійною.



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"Звісно, загрози є, і їх багато. По кожній спланований порядок дій", - підкреслив Наєв.



При цьому він додав, що навіть коли 23 серпня російсько-окупаційні війська намагалися провести локальний наступ у районі Желобка, українським військовим було про це відомо, тож вони були готові до наступу і зуміли відстояти територію.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, з опівночі у зоні ООС до 9-ї ранку зафіксовано 3 ворожих обстріли, усі — на Донецькому напрямку.



На думку представника Держдепу США, Росія робить недостатньо кроків в контексті імплементації мінських домовленостей.