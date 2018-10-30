В ООС заявили, что не ожидают широкомасштабного наступления боевиков до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. До конца текущего года в операции Объединенных сил (ООС) не ожидают широкомасштабных наступательных действий со стороны врага. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ВВС-Украина, передает УНН.
"Нельзя полностью что-то прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны врага", - отметил командующий ООС.
По его словам, мониторинг ВСУ не отмечает наступательные группировки или подразделения для локальных наступательных действий противника. Поэтому и зима на Донбассе, очевидно, будет относительно спокойной.
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"Конечно, угрозы есть, и их много. По каждой спланировано порядок действий", - подчеркнул Наев.
При этом он добавил, что даже когда 23 августа российские-оккупационные войска пытались провести локальный наступление в районе желобка, украинским военным было об этом известно, и они были готовы к наступлению и сумели отстоять территорию.
Напомним, сегодня, 30 октября, с полуночи в зоне ООС до 9 утра зафиксировано 3 вражеских обстрела, все - на Донецком направлении.
По мнению представителя Госдепа США, Россия делает недостаточно шагов в контексте имплементации минских договоренностей.