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В ООН заявили, що Афганістану потрібні гроші, аби не допустити бідності та голоду серед жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Організація Об’єднаних Націй попередила, що заморожування мільярдів доларів афганських активів, щоб утримати їх від рук талібів, неминуче спричинить “серйозний економічний спад” і може загрожувати мільйонам афганцям бідністю та голодом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спеціальний представник ООН з питань Афганістану Дебора Ліонс заявила, що потрібно знайти спосіб швидкого надходження грошей до країни “для запобігання тотальному руйнуванню економіки та суспільного ладу”, а також із гарантіями, щоб не допустити зловживання талібами.

Цитата

“Економіці потрібно дати можливість дихати ще кілька місяців, що дасть можливість” Талібану "продемонструвати гнучкість і справжню волю цього разу робити все інакше, особливо з точки зору прав людини, статі та боротьби з тероризмом",-сказала Ліонс.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд заборонив руху "Талібан" отримати доступ до нових резервних резервів приблизно на 440 млн доларів. Світовий банк припинив допомогу Афганістану після взяття Кабула талібами. 

Адміністрація президента США Джо Байдена також заморозила активи центрального банку Афганістану, що зберігаються в США.

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