Адміністрація президента США Джо Байдена також заморозила активи центрального банку Афганістану, що зберігаються в США.
В ООН заявили, що Афганістану потрібні гроші, аби не допустити бідності та голоду серед жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Організація Об’єднаних Націй попередила, що заморожування мільярдів доларів афганських активів, щоб утримати їх від рук талібів, неминуче спричинить “серйозний економічний спад” і може загрожувати мільйонам афганцям бідністю та голодом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Спеціальний представник ООН з питань Афганістану Дебора Ліонс заявила, що потрібно знайти спосіб швидкого надходження грошей до країни “для запобігання тотальному руйнуванню економіки та суспільного ладу”, а також із гарантіями, щоб не допустити зловживання талібами.
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“Економіці потрібно дати можливість дихати ще кілька місяців, що дасть можливість” Талібану "продемонструвати гнучкість і справжню волю цього разу робити все інакше, особливо з точки зору прав людини, статі та боротьби з тероризмом",-сказала Ліонс.
Нагадаємо
Міжнародний валютний фонд заборонив руху "Талібан" отримати доступ до нових резервних резервів приблизно на 440 млн доларів. Світовий банк припинив допомогу Афганістану після взяття Кабула талібами.