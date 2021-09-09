Администрация президента США Джо Байдена также заморозила активы центрального банка Афганистана, хранящихся в США.
В ООН заявили, что Афганистану нужны деньги, чтобы не допустить бедности и голода среди жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Организация Объединенных Наций предупредила, что замораживание миллиардов долларов афганских активов, чтобы удержать их от рук талибов, неизбежно приведет к “серьезный экономический спад” и может угрожать миллионам афганцам бедностью и голодом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Специальный представитель ООН по Афганистану Дебора Ивеко заявила, что нужно найти способ быстрого поступления денег в страну “для предотвращения тотальном разрушению экономики и общественного строя”, а также с гарантиями, чтобы не допустить злоупотребления талибами.
Цитата
“Экономике нужно дать возможность дышать еще несколько месяцев, что позволит” Талибана “продемонстрировать гибкость и настоящую волю этот раз делать все иначе, особенно с точки зрения прав человека, пола и борьбы с терроризмом”, — сказала Лионс.
Напомним
Международный валютный фонд запретил движения “Талибан” получить доступ к новым резервных резервов примерно на 440 млн долларов. Всемирный банк прекратил помощь Афганистану после взятия Кабула талибами.