Світовий банк припиняє допомогу Афганістану після взяття Кабула талібами

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"Ми призупинили виплати в межах наших операцій в Афганістані, і ми уважно відстежуємо і оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політики та процедур", - сказав BBC представник Світового банку.

"Разом з нашими партнерами ми вивчаємо способи, якими ми можемо залишатися залученими в збереження насилу завойованих досягнень в області розвитку і продовжувати підтримувати народ Афганістану", - додали в організації.

Деталі

Світовий банк при цьому висловив занепокоєння з приводу того, як захоплення влади талібами вплине на "перспективи розвитку країни, особливо для жінок".

Доповнення

Такий крок Світового банку послідував всього через кілька днів після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) призупинив виплати Афганістану.

Адміністрація президента США Джо Байдена також заморозила активи центрального банку Афганістану, що зберігаються в США.