В ООН заявили про страти талібами мирного населення в Афганістані

Деталі

Вона зазначає, що порушення включають, серед іншого, страти цивільного населення та колишніх військовослужбовців афганських сил безпеки, обмеження прав жінок — включаючи їх право вільно пересуватися та право дівчат відвідувати школи, набір дітей-солдатів і придушення мирного протесту та вираження інакомислення.

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“Зараз багато людей побоюються репресій з боку талібів проти тих, хто працює з урядом або міжнародним співтовариством, людей, які працювали над просуванням прав людини та справедливості, або тих, чий спосіб життя та думки просто сприймаються як протилежні ідеології талібів” — заявила Бачелет.

Нагадаємо

Колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що таліби викрадають дітей та пенсіонерів.

В міру того, як таліби захоплюють в Афганістані ключові міста країни, терористична група тепер змушує жінок виходити заміж за своїх терористів.

Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення.

Агентства ООН попередили про гуманітарну катастрофу в Афганістані, що змушує десятки тисяч людей покинути свої будинки на тлі поширеного голоду.