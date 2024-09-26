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В окупованому Алчевську пропагандисти вчать старшокласників створювати фейки та маніпулювати свідомістю людей - ЛОВА

В окупованому Алчевську пропагандисти вчать старшокласників створювати фейки та маніпулювати свідомістю людей - ЛОВА

Київ • УНН

 • 14449 перегляди

У Сіверськодонецьку окупанти обмежили прийом "документів" на житло до 3 годин на день. В Алчевську школярів навчають принципам російської пропаганди та створенню фейкових новин.

У Сіверськодонецьку документи на житло окупанти приймають три години на день, у школах Алчевська розповідають про принципи російської пропаганди. Про це повідомили у Луганській ОВА, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у школах Алчевська уроки для старшокласників проводять місцеві і приїжджі керівники ЗМІ, які вже 10 років працюють на окупантів.

Це один з проєктів росії  щодо ідеологічної роботи з молоддю: старшокласників вчать маніпулювати свідомістю людей та створювати фейкові новини для героїзації злочинних дій армії рф

- вказали в ЛОВА.

Також продовжуються намагання російських окупантів "націоналізувати" житло у Сіверськодонецьку.

Величезні черги накопичуються біля кабінету роскадастру в Сіверськодонецьку. Тим, в кого окупаційна влада хоче "націоналізувати" житло, потрібно підтвердити право власності протягом 30 діб. Водночас спеціаліст приймає усього три години на день – півтори зранку і півтори після обіду. У вихідні та по понеділках ця контора не працює. Тож, на усіх бажаючих є усього 12 годин на тиждень

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Окрім того повідомляється, що загарбники 118 разів вели вогонь в бік укріплень українських оборонців та навколишніх сіл. 31 обстріл завдано з мінометів та артилерії в районі Стельмахівки та Куземівки. 20 – поблизу Балки Журавки та Макіївки. По Балці Журавці росіяни двічі вдарили з реактивної системи залпового вогню. В напрямку цих населених пунктів ворог спрямував 61 безпілотник.

Бойові дії минулої доби точилися також поблизу Стельмахівки, Греківки, Новолюбівки та Білогорівки. Авіаційних ударів ворогом завдано в районах Греківки та Новоєгорівки.

Нагадаємо

У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів.

Окупанти запустили пропагандистську програму "Луганський характер" для дітей22.09.24, 04:57 • 69535 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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