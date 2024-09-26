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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Алчевске пропагандисты учат старшеклассников создавать фейки и манипулировать сознанием людей - ЛОВА

В оккупированном Алчевске пропагандисты учат старшеклассников создавать фейки и манипулировать сознанием людей - ЛОВА

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:02  •  6567 просмотра

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В Северодонецке оккупанты ограничили прием "документов" на жилье до 3 часов в день. В Алчевске школьников обучают принципам российской пропаганды и созданию фейковых новостей.

В Северодонецке документы на жилье оккупанты принимают три часа в день, в школах Алчевска рассказывают о принципах российской пропаганды. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в школах Алчевска уроки для старшеклассников проводят местные и приезжие руководители СМИ, которые уже 10 лет работают на оккупантов.

Это один из проектов россии  по идеологической работе с молодежью: старшеклассников учат манипулировать сознанием людей и создавать фейковые новости для героизации преступных действий армии рф

- указали в ЛОВА.

Также продолжаются попытки российских оккупантов "национализировать" жилье в Северодонецке.

Огромные очереди скапливаются возле кабинета роскадастра в Северодонецке. Тем, у кого оккупационная власть хочет "национализировать" жилье, нужно подтвердить право собственности в течение 30 суток. В то же время специалист принимает всего три часа в день - полтора утром и полтора после обеда. В выходные и по понедельникам эта контора не работает. Поэтому, на всех желающих есть всего 12 часов в неделю

- говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того сообщается, что захватчики 118 раз вели огонь в сторону укреплений украинских защитников и окружающих сел. 31 обстрел нанесен из минометов и артиллерии в районе Стельмаховки и Куземовки. 20 - вблизи Балки Журавки и Макеевки. По Балке Журавке россияне дважды ударили из реактивной системы залпового огня. В направлении этих населенных пунктов враг направил 61 беспилотник.

Боевые действия за прошедшие сутки велись также вблизи Стельмаховки, Грековки, Новолюбовки и Белогоровки. Авиационные удары враг нанес в районах Грековки и Новоегоровки.

Напомним

В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. 

Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей22 сентября 2024, 01:57 • 69091 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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ukrainaУкраина