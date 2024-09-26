В Северодонецке документы на жилье оккупанты принимают три часа в день, в школах Алчевска рассказывают о принципах российской пропаганды. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в школах Алчевска уроки для старшеклассников проводят местные и приезжие руководители СМИ, которые уже 10 лет работают на оккупантов.

Также продолжаются попытки российских оккупантов "национализировать" жилье в Северодонецке.

Огромные очереди скапливаются возле кабинета роскадастра в Северодонецке. Тем, у кого оккупационная власть хочет "национализировать" жилье, нужно подтвердить право собственности в течение 30 суток. В то же время специалист принимает всего три часа в день - полтора утром и полтора после обеда. В выходные и по понедельникам эта контора не работает. Поэтому, на всех желающих есть всего 12 часов в неделю