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В ОК "Південь" закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Чорному морі збільшилось вороже корабельне угруповання, на тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги, повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"В Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено 2 підводними ракетоносіями. Сумарний залп "Калібрів" до 8", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також Назаров наголосив, що на тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.

"Не нехтуйте власною безпекою, переходьте в укриття. Бережіть себе!", - зазначив він.

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