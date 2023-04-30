В ОК "Південь" закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Чорному морі збільшилось вороже корабельне угруповання, на тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги, повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"В Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено 2 підводними ракетоносіями. Сумарний залп "Калібрів" до 8", - йдеться у повідомленні.
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Також Назаров наголосив, що на тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.
"Не нехтуйте власною безпекою, переходьте в укриття. Бережіть себе!", - зазначив він.