В одному з міст Білорусі заборонила ходу “Безсмертного полку”

Замість ходи заявникам пропонують взяти участь в офіційному мітингу і акції “Білорусь пам’ятає”, пише видання.

У березні цього року білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що він “категорично проти” проведення в Білорусі акції “Безсмертний полк”. За його словами, в країні вже давно проводиться схоже хід під назвою “Білорусь пам’ятає”.

Нагадаємо, раніше відмовитися від проведення акції “Безсмертний полк” вирішили в Казахстані.



Як повідомляв УНН, раніше глава Міністерства закордонних справ України відповів на заклик одного з українських телеканалів провести в Києві акцію “Ніхто не забутий. Ніщо не забуте”, яка багато в чому копіює російську акцію "Безсмертний полк“.



У своїй замітці він зазначив: “Правильна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, закатованих за часів сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини в людському і історичному вимірі”.

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