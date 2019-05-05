В одном из городов Беларуси запретили шествие "Бессмертного полка"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Власти белорусского Витебска запретили проводить шествие "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом изданию Naviny.by сообщил представитель организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС Вадим Кузьмин, который был одним из заявителем акции, передаёт УНН.
Вместо шествия заявителям предлагают поучаствовать в официальном митинге и акции “Беларусь помнит”, пишет издание.
В марте этого года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он “категорически против” проведения в Беларуси акции “Бессмертный полк”. По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием “Беларусь помнит”.
Напомним, ранее отказаться от проведения акции "Бессмертный полк" решили в Казахстане.
Как сообщал УНН, ранее глава Министерства иностранных дел Украины ответил на призыв одного из украинских телеканалов провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто“, которая во многом копирует российскую акцию ”Бессмертный полк“.
В своей заметке он отметил: “Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении”.
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