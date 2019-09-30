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В Одеській області 12-річний хлочик застрелив з рушниці свого 15-річного знайомого

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Неповнолітній хлопець застрелив з мисливської рушниці діда свого 15-річного знайомого. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.

В Одеській області 12-річний хлочик застрелив з рушниці свого 15-річного знайомого

“Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. Попередньо встановлено, що 15-річний потерпілий перебував у гостях у 12-ти річного знайомого”, — розповіли у пресцентрі. Зазначається, що останній вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда.

“Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла”, — йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України.

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Власника зброї і хлопця, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до Усатівського відділення поліції. Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи.

Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз, на місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, колишнього гравця НБА застрелили у 37-річному віці.

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