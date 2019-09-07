У Києві під час сварки чоловік вистрілив у свою колишню дружину з гарпуна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Повідомлено про підозру 53-річному чоловіку, який вчинив замах на життя колишньої дружини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Зазначається, що зранку 5 вересня 2019 року до правоохоронних органів столиці надійшло повідомлення про госпіталізацію 51-річної жінки із вогнепальним пораненням.
“У ході проведення невідкладних слідчих дій з’ясувалось, що у потерпілої напередодні виник конфлікт з її колишнім чоловіком. Під час сварки останній, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном)”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що жінку госпіталізували з діагнозом — непроникаюче поранення грудної клітини з наявністю стороннього тіла.
Зловмисника, який після вчинення злочину втік, у подальшому затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство).
Київською місцевою прокуратурою № 8 до Святошинського районного суду м. Києва подано клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Нововодолазькому районі Харківської області місцевий житель вбив дружину та наклав на себе руки.