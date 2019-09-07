В Киеве во время ссоры мужчина выстрелил в свою бывшую жену из гарпуна
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сообщено о подозрении 53-летнему мужчине, который совершил покушение на жизнь бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Отмечается, что утром 5 сентября 2019 года в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о госпитализации 51-летней женщины с огнестрельным ранением.
“В ходе проведения неотложных следственных действий выяснилось, что у пострадавшей накануне возник конфликт с ее бывшим мужем. Во время ссоры последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в женщину из ружья для подводной охоты, снаряженной металлической стрелой (гарпуном)”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что женщину госпитализировали с диагнозом — непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела.
Злоумышленника, который после совершения преступления скрылся, в дальнейшем задержали. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).
Киевской местной прокуратурой № 8 в Святошинский районный суд г. Киева подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Нововодолажском районе Харьковской области местный житель убил жену и покончил с собой.