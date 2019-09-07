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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106789 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119473 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111088 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117301 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123480 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Киеве во время ссоры мужчина выстрелил в свою бывшую жену из гарпуна

В Киеве во время ссоры мужчина выстрелил в свою бывшую жену из гарпуна

Киев  •  УНН

 • 16820 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сообщено о подозрении 53-летнему мужчине, который совершил покушение на жизнь бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Отмечается, что утром 5 сентября 2019 года в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о госпитализации 51-летней женщины с огнестрельным ранением.

“В ходе проведения неотложных следственных действий выяснилось, что у пострадавшей накануне возник конфликт с ее бывшим мужем. Во время ссоры последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в женщину из ружья для подводной охоты, снаряженной металлической стрелой (гарпуном)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что женщину госпитализировали с диагнозом — непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела.

Злоумышленника, который после совершения преступления скрылся, в дальнейшем задержали. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Киевской местной прокуратурой № 8 в Святошинский районный суд г. Киева подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Нововодолажском районе Харьковской области местный житель убил жену и покончил с собой.

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