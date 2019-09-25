Колишнього гравця НБА застрелили у 37-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній гравець НБА американець Андре Еммет помер в понеділок вранці після стрільби в районі Далласа, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.
За даними департаменту поліції Далласа, близько 2:30 ранку до Еммета підійшли двоє невідомих підозрюваних, коли він сидів у своїй машині. Між ними пройшла сварка. У підозрюваних був пістолет. Далі послідували постріли під час якого жертву застрелили, коли він втікав від підозрюваних.
Еммет був доставлений в місцеву лікарню, де він пізніше помер. За словами оглядача НБА Шемса Чаранія, 37-річна особа недавно стала батьком.
Примітно, що 37-річний уродженець Техасу є найкращим бомбардиром Техаського технічного університету після чотирьох видатних сезонів під керівництвом тренера Боббі Найта з 2000 по 2004 рік.
Еммет був обраний "Сіетлом Суперсонікс" під 35-м піком на драфті 2004 року і зіграв два сезони в НБА за "Мемфіс Гріззліс" і "Нью-Джерсі Нетс". Він був двічі учасником NBA G League All-Star і виграв MVP 2014 року в NBA G League All-Star Game. Його професійна ігрова кар'єра також включала виступи в Китаї, Лівані, Мексиці і Пуерто-Ріко.
Додамо, що останнім часом протягом останніх двох сезонів Еммет брав участь в "BIG3 League" (ліга колишніх баскетболістів НБА у форматі 3х3) в команді "3's Company" та посів друге місце у гонці бомбардирів чемпіонату разом із Амаре Стадемаєром.