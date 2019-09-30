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В Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья своего 15-летнего знакомого

Киев • УНН

 • 18461 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Несовершеннолетний парень застрелил из охотничьего ружья деда своего 15-летнего знакомого. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.

В Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья своего 15-летнего знакомого

“ЧП произошло в одном из сел Беляевского района. Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого”, — рассказали в пресс-центре. Отмечается, что последний решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.

“Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди. От полученного ранения ребенок умер”, — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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Владельца оружия и парня, который осуществил выстрел, для получения показаний был доставлен в Усатовская отделение полиции. Ребенок допрошен в присутствии родителей и психолога. Сейчас с малолетним продолжают работать психологи.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, бывшего игрока НБА застрелили в 37-летнем возрасте.

Украинские Национальные Новости

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