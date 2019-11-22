В Одесі завершено досудове розслідування за фактом вбивства Даші Лукяненко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Одесі завершено досудове розслідування за фактом вбивства Даші Лукяненко, зловмисник обвинувачується за чотирма статтями. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисник обвинувачується одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі неповнолітньої (ч. 2 ст. 146), замах на її зґвалтування (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), вбивство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) та наруга над її тілом (ч. 1 ст. 297)”, — сказано у повідомленні.
Начальник поліції Одещини Олег Бех наголосив: “в ході досудового розслідування була проведена низка експертиз та зібрано достатньо доказів аби довести провину обвинуваченого. Крапку у справі поставить суд”.
Нагадаємо, жорстоке вбивство одинадцятирічної Даші Лукяненко сталося в червні цього року у селищі Іванівка на Одещині. Зниклу дівчинку шукали правоохоронці та небайдужі громадяни. Пошукова операція проводилася на землі, з повітря та під водою, і тривала майже тиждень.
На підставі зібраної інформації поліцейські похвилинно відновили останню годину життя дитини і встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. У будинку, де мешкав підозрюваний, був проведений обшук.
Тіло вбитої дівчинки знайшли у вигрібній ямі домоволодіння. Зловмисник був затриманий та заарештований без права внесення.