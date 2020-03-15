В Одесі вводять карантин: закривають об'єкти загального користування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Задля попередження розповсюдження коронавірусу мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт міськради Одеси.
“З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19 Одеський міський голова підписав розпорядження № 218 від 15.03.2020 р. “Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, згідно з цим розпорядженням, міській владі Одеси необхідно:
1. 16 березня 2020 року з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих у м. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів:
• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
• дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
• зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
• усіх магазинів, крім продуктових та аптек;
• торговельно-розважальних центрів;
• будівельних ринків та інших (крім продуктових);
• ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
• інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).
2. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством України.
3. Доручити заступникам міського голови забезпечити оперативне інформування підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які належать до сфери їх компетенції згідно з розподілом обов’язків.
Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що з понеділка у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім найнеобхідніших.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.