З понеділка у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім найнеобхідніших
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Починаючи з понеділка, 16 березня, у Львові закриють усі заклади торгівлі, окрім продуктових, аптек та заправок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
“З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок... Це рішення стосується також усіх закладів громадського харчування!”, — написав міський голова.
Він додав, що офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, “але готуватись можна вже”, — написав Садовий.
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Як повідомляв УНН, в Україні діє рішення Кабміну щодо заборони масових заходів у понад 200 осіб та тритижневий карантин у навчальних закладах, проте впроваджено надзвичайний стан тільки у Чернівецькій області, починаючи з 14 березня.
Зокрема, з 00:00 понеділка, 16 березня, кордони України для іноземців будуть закриті.