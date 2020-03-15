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З понеділка у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім найнеобхідніших

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Починаючи з понеділка, 16 березня, у Львові закриють усі заклади торгівлі, окрім продуктових, аптек та заправок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

“З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок... Це рішення стосується також усіх закладів громадського харчування!”, — написав міський голова.

Він додав, що офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, “але готуватись можна вже”, — написав Садовий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На карантині у Єгипті перебуває 750 українців — МЗС

Як повідомляв УНН, в Україні діє рішення Кабміну щодо заборони масових заходів у понад 200 осіб та тритижневий карантин у навчальних закладах, проте впроваджено надзвичайний стан тільки у Чернівецькій області, починаючи з 14 березня.

Зокрема, з 00:00 понеділка, 16 березня, кордони України для іноземців будуть закриті.

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