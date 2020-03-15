С понедельника во Львове закроют все заведения торговли, кроме самых необходимых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Начиная с понедельника, 16 марта, во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.
“С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок... Это решение касается также всех заведений общественного питания!”, — написал мэр.
Он добавил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, “но готовиться можно уже”, — написал Садовой.
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Как сообщал УНН, в Украине действует решение Кабмина о запрете массовых мероприятий в 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях, однако внедрено чрезвычайное положение только в Черновицкой области, начиная с 14 марта.
В частности, с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты.