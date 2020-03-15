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В Одессе вводят карантин: закрывают объекты общего пользования

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Для предупреждения распространения коронавируса мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт горсовета Одессы.

“С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 Одесский городской голова подписал распоряжение № 218 от 15.03.2020 г. “О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в г. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19”, — говорится в сообщении.

Так, согласно этому распоряжению, городской власти Одессы необходимо:

1. 16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• торгово-развлекательных центров;
• строительных рынков и других (кроме продуктовых)
• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

2. Предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

3. Поручить заместителям городского головы обеспечить оперативное информирование предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, которые относятся к сфере их компетенции в соответствии с распределением обязанностей.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что с понедельника во Львове закроют все заведения торговли, кроме самых необходимых.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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