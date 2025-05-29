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В Одесі водій вистрілив з травмата у груди пішоходу через ситуацію на дорозі - поліція

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

В Одесі 31-річний водій вистрілив у 39-річного пішохода, який зробив зауваження. Стрільця затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

В Одесі водій вистрілив з травмата у груди пішоходу через ситуацію на дорозі - поліція

У центрі Одеси ситуація на дорозі вилилася у стрілянину, є постраждалий, затримано 31-річного чоловіка, він отримав підозру за хуліганство, повідомили у четвер у ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася в понеділок, 26 травня, ввечері на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської.

Поліцейські встановили, що 39-річний місцевий житель переходив проїзджу частину дороги і його ледь не зачепив автомобіль під керуванням 31-річного співмістянина. Обурений пішохід вдарив ногою по автівці, а керманич, зупинившись за кілька метрів та не виходячи з транспортного засобу, вистрілив чоловіку у груди із травматичної зброї і поїхав

- розповіли у поліції.

Очевидці викликали постраждалому "швидку". Медики госпіталізували його з непроникаючим пораненням м’яких тканин грудної клітки та сповістили про пацієнта поліцію.

Протягом кількох годин, як зазначається, поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. У нього вилучили пістолет для відстрілу гумових куль з 12 набоями. Також вилучили стріляну гільзу і кулю, яка влучила у потерпілого. Усі предмети скеровано на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Водія затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 242 тис. 240 грн.

У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо26.05.25, 23:32 • 30134 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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