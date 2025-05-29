В Одессе водитель выстрелил из травмата в грудь пешеходу из-за ситуации на дороге - полиция

В центре Одессы ситуация на дороге вылилась в стрельбу, есть пострадавший, задержан 31-летний мужчина, он получил подозрение за хулиганство, сообщили в четверг в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Событие произошло в понедельник, 26 мая, вечером на перекрестке улиц Нины Строкатой и Преображенской.

Полицейские установили, что 39-летний местный житель переходил проезжую часть дороги и его чуть не задел автомобиль под управлением 31-летнего согражданина. Возмущенный пешеход ударил ногой по автомобилю, а водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из транспортного средства, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия и уехал