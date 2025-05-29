В Одессе водитель выстрелил из травмата в грудь пешеходу из-за ситуации на дороге - полиция

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО
08:40 • 12165 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 18370 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

06:00 • 34447 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 51908 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 96168 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 99842 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 110197 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100304 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 171056 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 73764 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.7м/с
64%
743мм
Популярные новости

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

29 мая, 00:27 • 31731 просмотра

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 15882 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

29 мая, 02:03 • 69626 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 40224 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 16161 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 34447 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 128678 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 206565 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 217081 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 221443 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джон Хили

Марк Рютте

Виталий Ким

Павел Дуров

Иван Федоров

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 7332 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 16581 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 79948 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 140495 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 79346 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

В Одессе водитель выстрелил из травмата в грудь пешеходу из-за ситуации на дороге - полиция

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

В Одессе 31-летний водитель выстрелил в 39-летнего пешехода, который сделал замечание. Стрелка задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Одессе водитель выстрелил из травмата в грудь пешеходу из-за ситуации на дороге - полиция

В центре Одессы ситуация на дороге вылилась в стрельбу, есть пострадавший, задержан 31-летний мужчина, он получил подозрение за хулиганство, сообщили в четверг в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Событие произошло в понедельник, 26 мая, вечером на перекрестке улиц Нины Строкатой и Преображенской.

Полицейские установили, что 39-летний местный житель переходил проезжую часть дороги и его чуть не задел автомобиль под управлением 31-летнего согражданина. Возмущенный пешеход ударил ногой по автомобилю, а водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из транспортного средства, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия и уехал

- рассказали в полиции.

Очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Медики госпитализировали его с непроникающим ранением мягких тканей грудной клетки и сообщили о пациенте полиции.

В течение нескольких часов, как отмечается, полицейские разыскали автомобиль и задержали стрелка. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль с 12 патронами. Также изъяли стреляную гильзу и пулю, попавшую в потерпевшего. Все предметы направлены на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве. Согласно санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Водитель задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 тыс. 240 грн.

В Харькове обстреляли рейсовый автобус: что известно26.05.25, 23:32 • 30121 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Одесса
Brent
$64.97
Bitcoin
$108,542.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.30
Ethereum
$2,722.29