В Одессе водитель выстрелил из травмата в грудь пешеходу из-за ситуации на дороге - полиция
Киев • УНН
В Одессе 31-летний водитель выстрелил в 39-летнего пешехода, который сделал замечание. Стрелка задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В центре Одессы ситуация на дороге вылилась в стрельбу, есть пострадавший, задержан 31-летний мужчина, он получил подозрение за хулиганство, сообщили в четверг в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Детали
Событие произошло в понедельник, 26 мая, вечером на перекрестке улиц Нины Строкатой и Преображенской.
Полицейские установили, что 39-летний местный житель переходил проезжую часть дороги и его чуть не задел автомобиль под управлением 31-летнего согражданина. Возмущенный пешеход ударил ногой по автомобилю, а водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из транспортного средства, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия и уехал
Очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Медики госпитализировали его с непроникающим ранением мягких тканей грудной клетки и сообщили о пациенте полиции.
В течение нескольких часов, как отмечается, полицейские разыскали автомобиль и задержали стрелка. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль с 12 патронами. Также изъяли стреляную гильзу и пулю, попавшую в потерпевшего. Все предметы направлены на экспертизу.
Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве. Согласно санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Водитель задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 242 тыс. 240 грн.
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