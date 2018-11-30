В Одесі виявили смертельно небезпечний багаж
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прикордонники в порту Одеси виявили радіоактивний вантаж. Про це повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“29 листопада у пункті пропуску „Одеський морський торгівельний порт“ прикордонники Одеського загону виявили радіоактивний вантаж”, — йдеться у повідомленні.
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Під час заходів прикордонного контролю відбулось спрацювання стаціонарної системи радіаційного контролю “Янтар” на контейнер з вантажем абразивних матеріалів, який переміщувався автомобілем в Україну.
За результатами дослідження встановлено, що рівень гамма-випромінювання контейнера перевищує природній фон у 10 разів.
Наразі вантаж доставлено на окрему стоянку для подальшого правового рішення.
Раніше УНН повідомляв, що СБУ не допустила створення в Україні “брудної бомби” із виробленого в 1930-тих роках радію.