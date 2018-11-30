В Одессе обнаружили смертельно опасный багаж
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пограничники в порту Одессы обнаружили радиоактивный груз. Об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“29 ноября в пункте пропуска ”Одесский морской торговый порт“ пограничники Одесского отряда обнаружили радиоактивный груз”, — говорится в сообщении.
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Во время мероприятий пограничного контроля состоялось срабатывание стационарной системы радиационного контроля “Янтарь” на контейнер с грузом абразивных материалов, который перемещался автомобилем в Украине.
По результатам исследования установлено, что уровень гамма-излучения контейнера превышает естественный фон в 10 раз.
Сейчас груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего правового решения.
Ранее УНН сообщал, что СБУ не допустила создания в Украине “грязной бомбы” из произведенного в 1930-х годах радия.