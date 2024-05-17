В Одесі пролунав ще один вибух - мер
Київ • УНН
Ще один вибух пролунав в Одесі: мер міста закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, а Військово-повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня.
Ще один вибух пролунав в Одесі. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - повідомив Труханов.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а також закликали жителів Одещини перебувати в укриттях.
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