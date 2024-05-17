В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр

Еще один взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - сообщил Труханов.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, а также призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях.

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