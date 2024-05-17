В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  72181 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  84374 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  109689 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133025 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124775 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118294 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  175419 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64913 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  169291 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 07:27  •  250814 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  451825 просмотра

В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр

Еще один взрыв прогремел в Одессе: мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах, а Военно-воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.

Война •   •  7051 просмотра
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр

Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя

Российские силовики провели обыски в офисе крымскотатарской газеты "Къырым", задержав ее редактора и основателя по обвинению в дискредитации российской армии и распространении ложной информации.

Криминал и ЧП •   •  6413 просмотра
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя

Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода

Хирурги Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкое хирургическое вмешательство, помогая 8-летней девочке, которая в течение шести лет не могла есть из-за обожженного пищевода.

Общество •   •  7567 просмотра
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода

Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки

На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.

Война •   •  7763 просмотра
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки

Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной

Цены на нефть стабилизировались, причем Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США, что увеличило ожидания роста спроса, тогда как сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов способствовало позитивным настроениям относительно спроса.

Новости Мира •   •  6682 просмотра
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной

Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.

Война •   •  7407 просмотра
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы

В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, перестали работать из-за российского радиоэлектронного глушения, что сделало их "полностью слепыми" и неспособными отслеживать передвижения российских войск.

Война •   •  7579 просмотра
В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.

политика •   •  8040 просмотра
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

В связи со значительными ограничениями со стороны НЭК (около трети обычного потребления) и достижением максимальной мощности импорта в 1,7 ГВт-ч, сегодня с 19:00 в Украине снова будут введены графики стабилизационных отключений.

Общество •   •  9239 просмотра
Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

19 человек получили ранения и 2 погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова.

Война •   •  7843 просмотра
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19