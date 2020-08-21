В обмінниках Мінська закінчилась валюта - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В деяких обмінних пунктах Мінська закінчилась валюта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал газети "Наша Ніва".
“У Мінську - черги в обмінних пунктах, у деяких закінчилася валюта... Курс продажу валюти виріс до 2,6 BYN (білоруських рублів - ред.) за долар, 3,05 BYN за євро”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Путіна готові зробити "все можливе" для "врегулювання" ситуації в Білорусі.
Як писав УНН, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.