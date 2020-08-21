В обменниках Минска закончилась валюта - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В некоторых обменных пунктах Минска закончилась валюта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал газеты "Наша Нива".
"В Минске - очереди в обменных пунктах, в некоторых закончилась валюта... Курс продажи валюты вырос до 2,6 BYN (белорусских рублей - ред.) за доллар, 3,05 BYN за евро", - говорится в сообщении.
Напомним, у Путина готовы сделать "все возможное" для "урегулирования" ситуации в Беларуси.
Как писал УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.