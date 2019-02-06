В НБУ прогнозують активне просування банками послуги купівлі валюти онлайн

"Тут питання конкуренції, адміністративних витрат. Зрозуміло, що операції через онлайн-банкінг менш витратні з точки зору адміністративного навантаження, вони більш вигідні, тому, гадаю багато банків будуть просувати цей продукт. Але питання також і до населення. Я не думаю, що все населення готове купувати валюту онлайн, адже треба розуміти як працювати з цим інструментом", - сказав Чурій.

Водночас він зауважив, що не береться прогнозувати якій курс буде вигіднішим – в онлайні чи за фізичної купівлі валюти, адже комерційні банки самі визначатимуть ці курси.



Він також зауважив, що багато банків чекали можливості купівлі-продажу валюти онлайн. Однак як саме відбуватиметься процес купівлі - визначатимуть самі банки, ймовірно, валюту можна буде придбати через мобільний додаток.



Раніше, в НБУ пояснили, які обмеження перестануть діяти на валютному ринку.