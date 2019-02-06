В НБУ прогнозируют активное продвижение банками услуги покупки валюты онлайн

"Здесь вопрос конкуренции, административных расходов. Понятно, что операции через онлайн-банкинг менее затратные с точки зрения административной нагрузки, они более выгодны, поэтому, думаю многие банки будут продвигать этот продукт. Но вопрос также и к населению. Я не думаю, что все население готово покупать валюту онлайн, ведь надо понимать как работать с этим инструментом", - сказал Чурий.

В то же время он отметил, что не берется прогнозировать которой курс будет выгоднее - в онлайне или при физической покупки валюты, ведь коммерческие банки сами будут определять эти курсы.



Он также отметил, что многие банки ждали возможности купли-продажи валюты онлайн. Однако как будет происходить процесс покупки - определять будут сами банки, вероятно, валюту можно будет приобрести через мобильное приложение.



Ранее, в НБУ объяснили, какие ограничения перестанут действовать на валютном рынке.