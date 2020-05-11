В МЗС прокоментували заяву ЄС щодо майбутнього "Східного партнерства"

"Поділяємо висловлену ЄС відданість побудові з партнерами спільного простору демократії, процвітання та стабільності на основі поваги до міжнародного порядку і права, включаючи територіальну цілісність, незалежність і суверенітет, як це зазначено у Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії ОБСЄ", йдеться у повідомленні.

Україна підтримує підхід щодо подальшої розбудови "Східного партнерства" з урахуванням особливостей двосторонніх відносин ЄС з державами-партнерами, їхніх пріоритетів і потреб, а також прогресу на шляху реформ, підкреслили у МЗС.

Як наголосили у відомстві, у цьому контексті Україна залишається відданою продовженню широкомасштабних перетворень, визначених її курсом на європейську інтеграцію, що закріплений в Конституції України, зокрема у сфері юстиції і боротьби з корупцією, а також подальшій консолідації демократичних принципів, та вдячна ЄС за фінансову і експертну підтримку.

У своєму баченні майбутнього "Східного партнерства" Україна надалі виходитиме зі своїх європейських прагнень та європейського вибору, які закріплені в Угоді про асоціацію. Україна налаштована на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

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"Вважаємо поглиблене секторальне співробітництво, розширення взаємної торгівлі шляхом повного використання потенціалу ПВЗВТ, зміцнення конективності та посилення міжлюдських контактів з ЄС і Східними партнерами важливими складовими на шляху реалізації цієї мети", йдеться у повідомленні МЗС.

МЗС привітало значну увагу ЄС до зміцнення стійкості держав регіону "Східного партнерства" у сферах демократії, громадянського суспільства, економіки, енергетики, кіберпростору, медіа і стратегічних комунікації, зокрема боротьби з дезінформацією, а також навколишнього середовища і клімату, цивільного захисту, подолання наслідків катастроф та охорони здоров’я, особливо у контексті поточної пандемії коронавірусної хвороби.

"У нинішніх реаліях особливого значення набуває співпраця ЄС зі Східними партнерами з питань безпеки, включаючи боротьбу з тероризмом, гібридними і кібер загрозами, як це передбачено у висновках", підкреслили в МЗС.

Серед іншого, Україна також докладатиме усіх зусиль для розвитку міцного та взаємовигідного партнерства з ЄС на основі Європейської зеленої угоди та можливостей Єдиного цифрового ринку ЄС, запевнили у відомстві.

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МЗС погодилось із закликом щодо розбудови більш стратегічного, амбітного, ефективного і гнучкого "Східного партнерства" на основі принципів спільної власності, диференціації та інклюзивності, що передбачає нові політики та значні проєкти.

"У цьому контексті Україна очікує на запланований на поточний рік Саміт "Східного партнерства" з метою вироблення спільними зусиллями довготермінових цілей цієї ініціативи та подальшого зміцнення і поглиблення відносин з ЄС", наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, в Євросоюзі визначилися з політикою "Східного партнерства" після 2020 року.