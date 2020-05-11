В МИД прокомментировали заявление ЕС относительно будущего "Восточного партнерства"

"Разделяем выраженную ЕС преданность построении с партнерами общего пространства демократии, процветания и стабильности на основе уважения международного порядка и права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это указано в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ", говорится в сообщении.

Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию "Восточного партнерства" с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ, подчеркнули в МИД.

Как отметили в ведомстве, в этом контексте Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсу на европейскую интеграцию, закрепленный в Конституции Украины, в частности в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, а также дальнейшей консолидации демократических принципов, и благодарна ЕС за финансовую и экспертную поддержку.

В своем видении будущего "Восточного партнерства" Украина в дальнейшем будет выходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, закрепленные в Соглашении об ассоциации. Украина настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

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"Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление конективности и усиление человеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели", говорится в сообщении МИД.

МИД поздравило значительное внимание ЕС к укреплению устойчивости государств региона "Восточного партнерства" в сферах демократии, гражданского общества, экономики, энергетики, киберпространства, медиа и стратегических коммуникации, в частности борьбы с дезинформацией, а также окружающей среды и климата, гражданской защиты, преодоление последствий катастроф и здравоохранения, особенно в контексте текущей пандемии коронавирусной болезни.

"В нынешних реалиях особое значение приобретает сотрудничество ЕС с Восточными партнерами по вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, гибридными и кибер угрозами, как это предусмотрено в выводах", подчеркнули в МИД.

Среди прочего, Украина также прилагать все усилия для развития крепкого и взаимовыгодного партнерства с ЕС на основе Европейской зеленой соглашения и возможностей Единого цифрового рынка ЕС, заверили в ведомстве.

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МИД согласилось с призывом по развитию более стратегического, амбициозного, эффективного и гибкого "Восточного партнерства" на основе принципов совместной собственности, дифференциации и инклюзивности, предусматривающий новые политики и значительные проекты.

"В этом контексте Украина ожидает запланирован на текущий год Саммит" Восточного партнерства "с целью выработки совместными усилиями долгосрочных целей этой инициативы и дальнейшего укрепления и углубления отношений с ЕС", отметили в министерстве.

Напомним, в Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года.