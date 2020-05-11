В МИД прокомментировали заявление ЕС относительно будущего "Восточного партнерства"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17504 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85951 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112376 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183817 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186902 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393960 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227305 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503172 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349743 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230864 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11443 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11662 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10914 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 10066 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9516 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145637 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133642 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221630 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393960 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503172 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17504 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39601 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39163 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46622 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76821 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В МИД прокомментировали заявление ЕС относительно будущего "Восточного партнерства"

Киев • УНН

 • 16823 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина с интересом приняла во внимание выводы Совета ЕС по "Восточному партнерству", принятые 11 мая, и поддерживает подход по дальнейшему развитию этой программы соседства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД прокомментировали заявление ЕС относительно будущего "Восточного партнерства"

"Разделяем выраженную ЕС преданность построении с партнерами общего пространства демократии, процветания и стабильности на основе уважения международного порядка и права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это указано в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ", говорится в сообщении.

Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию "Восточного партнерства" с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ, подчеркнули в МИД.

Как отметили в ведомстве, в этом контексте Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсу на европейскую интеграцию, закрепленный в Конституции Украины, в частности в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, а также дальнейшей консолидации демократических принципов, и благодарна ЕС за финансовую и экспертную поддержку.

В своем видении будущего "Восточного партнерства" Украина в дальнейшем будет выходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, закрепленные в Соглашении об ассоциации. Украина настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства"

"Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление конективности и усиление человеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели", говорится в сообщении МИД.

МИД поздравило значительное внимание ЕС к укреплению устойчивости государств региона "Восточного партнерства" в сферах демократии, гражданского общества, экономики, энергетики, киберпространства, медиа и стратегических коммуникации, в частности борьбы с дезинформацией, а также окружающей среды и климата, гражданской защиты, преодоление последствий катастроф и здравоохранения, особенно в контексте текущей пандемии коронавирусной болезни.

"В нынешних реалиях особое значение приобретает сотрудничество ЕС с Восточными партнерами по вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, гибридными и кибер угрозами, как это предусмотрено в выводах", подчеркнули в МИД.

Среди прочего, Украина также прилагать все усилия для развития крепкого и взаимовыгодного партнерства с ЕС на основе Европейской зеленой соглашения и возможностей Единого цифрового рынка ЕС, заверили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будущее Восточного партнерства должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

МИД согласилось с призывом по развитию более стратегического, амбициозного, эффективного и гибкого "Восточного партнерства" на основе принципов совместной собственности, дифференциации и инклюзивности, предусматривающий новые политики и значительные проекты.

"В этом контексте Украина ожидает запланирован на текущий год Саммит" Восточного партнерства "с целью выработки совместными усилиями долгосрочных целей этой инициативы и дальнейшего укрепления и углубления отношений с ЕС", отметили в министерстве.

Напомним, в Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93